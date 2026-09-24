Estos son los puntos y días de atención de los puestos de vacunación antirrábica

El operativo se realizará desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre en Villa Luján, Costanera, Esperanza y barrio Libertador Gral. San Martin. La atención es gratuita y por orden de llegada.
 
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La Municipalidad informa que el servicio de vacunación antirrábica para animales de compañía se brindará de manera gratuita en distintos barrios de la ciudad.

Del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre se instalarán puestos de atención en Villa Luján, Costanera, Esperanza y barrio Libertador Gral. San Martín.

Los agentes de Bienestar Animal, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, estarán debidamente identificados y la atención será por orden de llegada.

Se recomienda asistir con correas y bozales para prevenir inconvenientes.

Los puntos son:

 

  • Lunes 28 y martes 29 de Septiembre

V° Lujan, Pje. Los Labradores esq. Talapampa.

(Zona Oeste Alta).

 

  • Miércoles 30 de Septiembre

B° Libertador Gral. San Martín, Mendoza esq. Suipacha

(Zona Oeste baja).

 

  • Jueves 1 de Octubre

V° Costanera, Pje Los Andes

(Plaza Ntra. Sra. de la Candelaria).

(Zona Oeste Baja)

 

  • Viernes 2 de Octubre

V° Esperanza, Cabo María Bonifacio s/n

(Comedor Ntra. Sra. de Los Ángeles)

(Zona Oeste Baja).

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La iniciativa, impulsada por la UPATecO y el Ministerio de Economía, está destinada a niñas, niños y adolescentes y se desarrollará durante octubre y noviembre en distintas sedes de la provincia. Las inscripciones son presenciales y se realizarán el sábado 26 de septiembre, de 10:00 a 12:00, en la sede de UPATecO de Pereyra Rozas.
 
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