Estos son los puntos y días de atención de los puestos de vacunación antirrábica
La Municipalidad informa que el servicio de vacunación antirrábica para animales de compañía se brindará de manera gratuita en distintos barrios de la ciudad.
Del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre se instalarán puestos de atención en Villa Luján, Costanera, Esperanza y barrio Libertador Gral. San Martín.
Los agentes de Bienestar Animal, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, estarán debidamente identificados y la atención será por orden de llegada.
Se recomienda asistir con correas y bozales para prevenir inconvenientes.
Los puntos son:
- Lunes 28 y martes 29 de Septiembre
V° Lujan, Pje. Los Labradores esq. Talapampa.
(Zona Oeste Alta).
- Miércoles 30 de Septiembre
B° Libertador Gral. San Martín, Mendoza esq. Suipacha
(Zona Oeste baja).
- Jueves 1 de Octubre
V° Costanera, Pje Los Andes
(Plaza Ntra. Sra. de la Candelaria).
(Zona Oeste Baja)
- Viernes 2 de Octubre
V° Esperanza, Cabo María Bonifacio s/n
(Comedor Ntra. Sra. de Los Ángeles)
(Zona Oeste Baja).