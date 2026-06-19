El Gobierno eliminó restricciones para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos

El Gobierno nacional derogó una normativa que regía desde 2015 y que establecía criterios restrictivos para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos en la Argentina. La medida fue oficializada este viernes mediante la resolución 197/2026 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), publicada en el Boletín Oficial.

La decisión deja sin efecto la resolución 283/2015 y modifica las directrices de patentamientos vigentes para restablecer los criterios anteriores, que según el organismo resultaban más favorables para la protección de innovaciones vinculadas a la biotecnología.

Desde el INPI argumentaron que los cambios introducidos hace más de una década generaron un "entorno registral restrictivo y desfavorable para la innovación y la inversión", además de dificultar el acceso a tecnologías consideradas estratégicas para mejorar la productividad y la competitividad del agro argentino.

En los considerandos de la resolución, el organismo sostuvo que la medida apunta a "restablecer un entorno más claro, predecible y compatible con el impulso a la innovación biotecnológica", en línea con la legislación nacional y los estándares internacionales.

No obstante, la norma incorpora una cláusula de resguardo para terceros de buena fe. En ese sentido, establece que quienes actualmente comercialicen productos alcanzados por solicitudes de patentes que pudieran ser concedidas a partir de este cambio normativo no estarán obligados a pagar retribuciones ni podrán ser impedidos de continuar con su actividad comercial. La resolución lleva la firma del presidente del INPI, Carlos María Gallo, y entró en vigencia este viernes con su publicación en el Boletín Oficial.