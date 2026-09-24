En Reino Unido piden fortalecer militarmente las Malvinas

El político británico Nigel Farage solicitó reforzar militarmente las Islas Malvinas luego de la intervención del presidente Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El referente de derecha, quien fue el principal promotor del Brexit, basó su exigencia en una interpretación errónea sobre las palabras del jefe de Estado argentino, quien prometió que "va a tomar cartas en el asunto" para frenar la explotación petrolera en el territorio disputado.
La controversia se originó a partir de una publicación de la cuenta de la plataforma X denominada "PoliticsGlobal". Ese perfil aseguró de manera equivocada que Milei intentará obtener el control del archipiélago por la fuerza, a pesar del expreso pedido del libertario por alcanzar una "solución pacífica" y "diplomática" al conflicto bilateral.
Ante la difusión del mensaje falso, el referente nacionalista instó al gobierno del Reino Unido a incrementar las defensas. "Debemos fortalecer la guarnición en las Malvinas", enfatizó Farage, con el objetivo de lograr que sea "demasiado costoso para Argentina siquiera considerar una intervención militar".
En esa misma línea discursiva, Farage apeló de forma directa a la administración del primer ministro laborista Andy Burnham. "Ahora es el momento de actuar", exhortó el dirigente conservador para presionar por un despliegue mayor de las fuerzas armadas en el sur del océano Atlántico.