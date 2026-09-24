En Reino Unido piden fortalecer militarmente las Malvinas

El político británico Nigel Farage solicitó reforzar militarmente las Islas Malvinas luego de la intervención del presidente Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El referente de derecha, quien fue el principal promotor del Brexit, basó su exigencia en una interpretación errónea sobre las palabras del jefe de Estado argentino, quien prometió que "va a tomar cartas en el asunto" para frenar la explotación petrolera en el territorio disputado.