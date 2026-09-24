Olivos: El Gobierno reincorporará empleados pero serán reubicados

Según supo este medio, la reincorporación fue acordada después de negociaciones entre funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, área a cargo de Karina Milei, y el gremio ATE. Los empleados serían reubicados entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia ubicadas en la calle 25 de Mayo, aunque todavía restan cuestiones administrativas para formalizar la medida.

La decisión no modifica, por el momento, el esquema anunciado por el Ejecutivo para que la Casa Militar asuma las responsabilidades sobre la Quinta Presidencial de Olivos. Pese a esa reorganización, todavía continúa desempeñándose personal civil dentro del complejo.

Los doce despidos habían sido comunicados la semana pasada en medio de una reestructuración de la residencia presidencial. De acuerdo con lo publicado, circularon distintas versiones sobre los motivos de la decisión, que fueron desde supuestas filtraciones de información "privada" y reuniones "nocturnas" hasta cuestionamientos vinculados con la compra de mercadería para abastecer Olivos y la Casa de Gobierno.

Los cambios incluyeron la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una reorganización de las tareas de seguridad, administración y control. El esquema oficial establece que la transferencia integral de responsabilidades y bienes hacia la Casa Militar deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.