El Senado debatirá la reforma del BCRA y el régimen de Zona Fría

En esta nueva contienda, el oficialismo confía en alcanzar los dos tercios para blindar la iniciativa, aunque la nueva versión de la Cámara alta ajustará el artículo 3 y fijará que la salida de autoridades del BCRA requiera mayoría absoluta. “Dos tercios requiere modificar la Constitución, no corresponde para remover un director”, explicaron fuentes parlamentarias, en medio de la pulseada que el Gobierno considera estratégica para consolidar su plan económico.

En ese sentido, el dictamen deja claro que es el Senado el que tiene la exclusividad para discutir nombramientos y remociones, y obliga a que los pliegos que se aprueben en comisión se manden dentro del mismo año legislativo. En La Libertad Avanza están confiados: calculan 47 votos en la Cámara alta y después necesitarán más de 170 en Diputados para que el proyecto quede sancionado.

En cuanto al proyecto de Zonas Frías llega al Senado tal cual salió de Diputados en mayo, pero el oficialismo ya sabe que tiene bajas seguras. Los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, y los pampeanos Daniel Kroneberger y Andrea Cristina no lo van a acompañar.