Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico

En tal sentido, ambos gobiernos destacaron la relación: "Con este nuevo corredor económico, Argentina y Estados Unidos dan un nuevo paso en línea con su compromiso con la seguridad, la protección y la prosperidad del Hemisferio Occidental y de sus cadenas de suministro críticas".

En tanto, la cartera a cargo de Pablo Quirno precisó los alcances. "El Corredor Andes-Atlántico tiene como objetivo facilitar la inversión pública y privada en infraestructura de transporte, energía y digital a largo plazo, convirtiendo a Estados Unidos en un socio fundamental para la infraestructura y la inversión en Argentina", señaló.

"Las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumentarán a través de inversiones estadounidenses y respaldadas por dicho país en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía, construidas sobre una base de tecnología confiable que busca garantizar una eficiencia óptima y la máxima ciberseguridad", agregó en esta línea.

También informó las medidas que tomará el país norteamericano: "Estados Unidos promoverá el desarrollo en el marco de esta iniciativa de instrumentos de financiamiento, y asistencia técnica de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU., el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, la Agencia de Comercio y Desarrollo de EE. UU., así como del sector privado, para apoyar el desarrollo del Corredor".

En este marco, la administración libertaria se refirió a las próximas medidas. "Argentina continuará fortaleciendo su entorno legal y regulatorio, así como la protección a la inversión para atraer capital extranjero, lo cual incluye marcos legales y regulatorios transparentes, predecibles y efectivos que rijan las concesiones de infraestructura, acogiendo la participación de empresas y financistas estadounidenses en el mercado", marcó.

"Argentina y Estados Unidos continuarán consolidando su sólida relación a través del incremento de la inversión estadounidense, así como de una estrecha cooperación en seguridad y convergencia de valores. El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7 y se basa en el apoyo de Estados Unidos al desarrollo de corredores económicos estratégicos a nivel global que aseguran las cadenas de suministro estadounidenses y crean oportunidades para que las empresas de EE. UU. se incorporen a dichos proyectos", añadió.

En tanto, la Cancillería repasó las vías establecidas: "Los corredores existentes incluyen el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, la Ruta de Transporte Transcaspiana en Asia Central y el Cáucaso, el Corredor de Lobito en el África Subsahariana y el Corredor Económico de Luzón en Filipinas".