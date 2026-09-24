Continúa la búsqueda de los familiares de perros extraviados durante el Milagro

El área de Bienestar Animal asistió e identificó a 34 animales que acompañaron a los peregrinos durante las festividades. La mayoría ya se reencontró con sus dueños, mientras que otros seis permanecen en el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”, a la espera de ser reconocidos por sus cuidadores.
 
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La Municipalidad de Salta apela una vez más a la solidaridad y colaboración de la comunidad para lograr que los animales de compañía desorientados tras las festividades del Milagro puedan regresar a sus hogares. Bajo el lema “Ayúdanos a que vuelvan a casa”, el equipo de Bienestar Animal mantiene un operativo para la búsqueda de sus familias.

Durante la festividad, un total de 34 animales recibieron asistencia veterinaria en puestos de atención estratégicos ubicados en los accesos de Aunor y San Luis, así como en la zona de San Carlos y en la Plaza 9 de Julio.

Gracias a la difusión en redes sociales y al trabajo de los inspectores municipales, la mayoría ya se reencontró con sus familias, mientras que seis continúan alojados en el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”.

Aquellos vecinos que hayan perdido a su mascota o crean reconocer a alguno de los animales podrán acercarse personalmente al Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”, de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 hs.

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La iniciativa, impulsada por la UPATecO y el Ministerio de Economía, está destinada a niñas, niños y adolescentes y se desarrollará durante octubre y noviembre en distintas sedes de la provincia. Las inscripciones son presenciales y se realizarán el sábado 26 de septiembre, de 10:00 a 12:00, en la sede de UPATecO de Pereyra Rozas.
 
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