Mañana se realizarán dos descacharrados en zona norte

La Municipalidad de Salta realizará nuevos operativos de descacharrado en diferentes sectores de la zona norte de la ciudad, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Mañana de 8 a 12, las tareas se llevarán a cabo en los barrios Universitario y Parque Belgrano. En tanto, el lunes 28 se desarrollarán en Vicente Solá. Los vecinos deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “la actividad es sumamente importante y se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya”.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.