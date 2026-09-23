El Archivo Provincial de la Memoria amplía el proceso de reparación histórica

El Archivo Provincial de la Memoria realizó la entrega del Legajo Prontuarial a la ex presa política Julia Beatriz García, en el marco del proceso de reparación histórica y administrativa que promueve el acceso a documentación vinculada con las víctimas del terrorismo de Estado en Salta.

La actividad estuvo a cargo de la responsable del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández, y contó con la participación de la escribana de Gobierno, Graciela Galíndez, quien rubricó y certificó las copias del Legajo AR-AL-APM Presos Políticos N.º 26. El material consta de 38 fojas y una fotografía carnet y fue entregado en formato físico y digital.

Desde el Archivo destacaron que la puesta en acceso de esta documentación constituye una acción de reparación histórica y contribuye al fortalecimiento de la democracia mediante el ejercicio del derecho a la información pública y la preservación de la memoria.

“Nos sentimos muy satisfechos de poder cumplir con el desafío de garantizar este proceso de reparación histórica, como resultado de las tareas cotidianas vinculadas a los objetivos, la misión y la función del Archivo”, expresó Alba Fernández. También señaló que estas acciones permiten construir un espacio participativo y de diálogo permanente con la sociedad y con la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.

Durante la jornada, García compartió una reflexión sobre el significado de recibir, 52 años después, la documentación vinculada con su detención y permanencia en el penal de Villa Las Rosas. “Este legajo no me es propio. Tiene mi nombre, mi foto y mis huellas, pero no es mío. Es de todos los detenidos”, expresó.

La ex presa política recordó que fue detenida cuando la provincia de Salta se encontraba intervenida y regía el estado de sitio. “Que 52 años después este legajo ratifique mi testimonio, demuestra que las y los ex presos políticos somos un pilar fundamental en los Juicios por la Verdad y la Justicia”, sostuvo.

En la jornada también se realizó el registro en voz e imagen del testimonio de Julia García, a cargo de Ester Crespo y Carolina Arias, integrantes de la productora Khipu. El material permitirá sumar un nuevo contenido audiovisual a las jornadas de Archivo en el Aula, propuesta en la que estudiantes trabajan con documentación y testimonios vinculados con la memoria reciente.

Las integrantes de Khipu destacaron la experiencia y la responsabilidad de registrar una historia de vida para su preservación. “Queremos ser parte de la construcción de la memoria, poniendo nuestras herramientas y trabajo al servicio de esas historias que necesitan ser escuchadas y preservadas”, expresaron.