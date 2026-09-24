Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Nueva York

La reunión llega horas después de que Milei, tras disertar ante los líderes mundiales y cuestionar al organismo multilateral, ratificara junto al canciller Pablo Quirno su alineamiento con Israel y con Netanyahu, de quien dijo que tiene "una visión sobre geopolítica como nadie".

En una rueda de prensa a la salida de la Asamblea, el Presidente lo definió como "un líder extraordinario, con una visión geopolítica y que entiende además el vinculo con la batalla cultural como muy pocas personas en el mundo, salvo Marco Rubio, Donald Trump o Scott Bessent", y agregó que "si no fuera por Netanyahu yo dudo que hoy existiera Israel y sería un verdadero peligro para Europa y Occidente".