El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una nueva misión técnica a la Argentina para avanzar con la tercera revisión del programa acordado con el Gobierno de Javier Milei. La delegación comenzará su trabajo este lunes, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a Nueva York junto al Presidente para participar de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Llega una nueva misión del FMI para revisar el programa económico
EconomíaHace 13 horasPrensa
Los técnicos del organismo desembarcan este lunes para realizar la tercera revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei. Analizarán las cuentas fiscales, la acumulación de reservas y la política cambiaria, a pocos días de un vencimiento por unos u$s803 millones.
La llegada de los técnicos del organismo se producirá pocos días antes de un vencimiento con el FMI previsto para el viernes 25 de septiembre, por unos u$s 803 millones. Luego quedarán compromisos por aproximadamente u$s840 millones en noviembre y otros u$s344 millones en diciembre.
La misión analizará el cumplimiento de los objetivos establecidos en el acuerdo, con especial atención sobre las cuentas públicas, la acumulación de reservas y la política cambiaria.
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