Llega una nueva misión del FMI para revisar el programa económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una nueva misión técnica a la Argentina para avanzar con la tercera revisión del programa acordado con el Gobierno de Javier Milei. La delegación comenzará su trabajo este lunes, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a Nueva York junto al Presidente para participar de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).