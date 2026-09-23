Pierre Gasly repudió el acoso en redes que sufrió tras el incidente con Colapinto

El francés dijo que recibió amenazas en las redes luego de lo sucedido en la definición del Gran Premio en Madrid.
 
DeportesHace 3 horasPrensaPrensa
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En el primer día de actividad y atención a la prensa de los pilotos en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, Pierre Gasly denunció amenazas contra su familia tras la carrera en España y descartó que Alpine hubiera ordenado un intercambio de posiciones con Franco Colapinto en el cierre de la prueba en el nuevo circuito de Madrid. Ambos pilotos abordaron en Bakú el episodio que tensó la definición y coincidieron en que el equipo revisó lo ocurrido para evitar que se vuelva a repetir.

El piloto argentino terminó séptimo después de que Gasly ingresara a boxes al final de la vuelta, mientras Oscar Piastri se acercaba al argentino en los últimos giros. El australiano llegó a quedar a dos décimas de adelantarlo, pese a las dificultades para superar autos en el circuito de Madring. El francés circulaba con neumáticos desgastados y todavía debía realizar una parada cuando Colapinto lo alcanzó.

Gasly mantuvo su posición y su menor ritmo permitió que el australiano a bordo de su McLaren redujera la distancia con el argentino, que reclamó por radio un cambio de posiciones. “Chicos, no perdamos tiempo”, dijo antes de insultar por la radio con Stuart Barlow. El equipo advirtió a Pierre que su compañero se aproximaba cuando faltaban tres vueltas, pero el francés pidió que no le hablaran y continuó en pista. Recién al final de esa vuelta ingresó a boxes, lo que dejó a Colapinto por delante de Piastri hasta la bandera a cuadros.

“No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro”, afirmó el número 10 de Alpine ante la prensa en el paddock de Azerbaiyán. Consultado sobre si la situación podría haberse resuelto de otra manera, respondió: “Sí, lo hablamos con el equipo”, dijo en declaraciones que recogió Motorsport.

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