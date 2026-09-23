Pierre Gasly repudió el acoso en redes que sufrió tras el incidente con Colapinto

El piloto argentino terminó séptimo después de que Gasly ingresara a boxes al final de la vuelta, mientras Oscar Piastri se acercaba al argentino en los últimos giros. El australiano llegó a quedar a dos décimas de adelantarlo, pese a las dificultades para superar autos en el circuito de Madring. El francés circulaba con neumáticos desgastados y todavía debía realizar una parada cuando Colapinto lo alcanzó.

Gasly mantuvo su posición y su menor ritmo permitió que el australiano a bordo de su McLaren redujera la distancia con el argentino, que reclamó por radio un cambio de posiciones. “Chicos, no perdamos tiempo”, dijo antes de insultar por la radio con Stuart Barlow. El equipo advirtió a Pierre que su compañero se aproximaba cuando faltaban tres vueltas, pero el francés pidió que no le hablaran y continuó en pista. Recién al final de esa vuelta ingresó a boxes, lo que dejó a Colapinto por delante de Piastri hasta la bandera a cuadros. “No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro”, afirmó el número 10 de Alpine ante la prensa en el paddock de Azerbaiyán. Consultado sobre si la situación podría haberse resuelto de otra manera, respondió: “Sí, lo hablamos con el equipo”, dijo en declaraciones que recogió Motorsport. Hay que recordar que durante los últimos giros en Madrid, Gasly se quedó con su ingeniero de pista por radio. “Bien, quedan tres vueltas. Entramos a boxes al final de esta vuelta”, le informó Josh Peckett. “Sinceramente, no tengo comentarios ni palabras. De verdad”, respondió de forma disgustada el francés de 30 años. Cuando su ingeniero le advirtió la presencia de Colapinto con el mensaje “Solo vigila a Franco detrás. Vigila a Franco detrás”, le dijeron, a lo que Pierre interrumpió la radio para expresar su malestar: “Ni siquiera me hables. Radio cerrada. Absolutamente asqueroso”. En la misma línea, el oriundo de Pilar comentó que fue un tema que se habló de manera interna en la escudería. “Creo que el equipo lo gestionó y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante”, expresó.