El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó el reclamo de Vélez y ratificó el partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, después de que el Fortín denunciara que el Xeneize incluyó a un futbolista extranjero más de lo permitido en el encuentro por los octavos de final.
La AFA rechazó el reclamo de Vélez y ratificó el partido entre Boca y Racing
En un fallo, el Tribunal de Disciplina de la AFA mantuvo el encuentro entre Boca y Racing para el domingo desde las 17 en el estadio de Rosario Central y expuso los argumentos de la decisión: "La conducta configura una infracción reglamentaria relativa a la confección de la planilla, pero no configura la alineación indebida al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible". Sin embargo, confirmó que el Xeneize deberá pagar una multa equivalente a 1.000 entradas.
El equipo de Liniers había cuestionado el pase del conjunto de Rodolfo Arruabarrena después del duelo de octavos disputado en Córdoba, donde Boca se impuso por penales luego de que empataran 0-0 en los 90 minutos. En aquel encuentro, el conjunto de La Ribera incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada partido.
La dirigencia del Fortín sostuvo que se trata de una infracción documentada en la propia planilla oficial y en los registros del sistema COMET de la AFA, por lo que había pedido que se reconozca la clasificación de Vélez a los cuartos de final. El reclamo también se apoyó en la interpretación de que los seis futbolistas quedaron habilitados al figurar en la planilla, aunque Ángel Romero permaneció entre los suplentes y no ingresó al campo de juego durante el encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.
Por su parte, Boca sostuvo que la presencia del sexto extranjero no produjo una ventaja deportiva, ya que solamente cinco de los jugadores incluidos tuvieron participación efectiva en el encuentro, argumento con el que buscará evitar que el expediente termine modificando el resultado que le permitió avanzar de ronda.