La AFA rechazó el reclamo de Vélez y ratificó el partido entre Boca y Racing

En un fallo, el Tribunal de Disciplina de la AFA mantuvo el encuentro entre Boca y Racing para el domingo desde las 17 en el estadio de Rosario Central y expuso los argumentos de la decisión: "La conducta configura una infracción reglamentaria relativa a la confección de la planilla, pero no configura la alineación indebida al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible". Sin embargo, confirmó que el Xeneize deberá pagar una multa equivalente a 1.000 entradas.

El equipo de Liniers había cuestionado el pase del conjunto de Rodolfo Arruabarrena después del duelo de octavos disputado en Córdoba, donde Boca se impuso por penales luego de que empataran 0-0 en los 90 minutos. En aquel encuentro, el conjunto de La Ribera incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada partido.