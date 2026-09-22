Franco Colapinto habló sobre el incidente con Gasly

En el Gran Premio de Madrid, Franco Colapinto terminó séptimo y consiguió su mejor actuación en la Fórmula 1. Sin embargo, la carrera también quedó marcada por un particular cruce con Pierre Gasly, que no aceptó un cambio de posiciones y retrasó al piloto argentino durante varias vueltas.

Este incidente no pasó desapercibido y despertó una gran polémica entre los fanáticos y analistas. Hasta el momento, Colapinto no se había pronunciado al respecto y decidió dejar pasar esta actitud en beneficio del equipo.

En las últimas horas, el piloto argentino dio una entrevista con David Broncano, popular conductor televisivo de España, y soltó sus primeras frases al respecto.

“Y hubo un momento... No hubo choque, pero... A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica. Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación. A veces, en el momento de adrenalina y todo eso, pasan cosas que capaz no tienen que pasar”, dijo Colapinto entre risas y restándole importancia al inconveniente.

Por otra parte, el corredor pilarense reveló que tuvo que hacer un cambio de actitud y despertó carcajadas en el auditorio: “A mí no me dijo nada, yo lo insulté un poquito. Hubo un malentendido. Ahora soy políticamente correcto. Mejoré mucho. Si hubieras hecho esta entrevista en 2024... Hubiera sido otra cosa. Hubiera sido una tragedia. Ya hubiera terminado hace un rato porque me habrían venido a sacar esposado”.

Luego de este incidente, Alpine compartió imágenes de ambos pilotos abrazados y trató de desviar la atención de esta actitud controversial de Gasly. Por su parte, Colapinto no entró en polémicas y pudo pasar a su compañero y seguir adelante sobre la pista.