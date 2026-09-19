Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, apenas seis días después de haber recibido el alta médica del mismo centro de salud, donde había permanecido una semana por un cuadro de bronquitis.
“La Sra Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondiente”, dice el parte médico. Y cerró: “La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.
La primera internación de Legrand había comenzado el lunes 7 de septiembre, cuando la conductora se ausentó de sus compromisos televisivos. En un inicio, su entorno familiar indicó que atravesaba un cuadro gripal, aunque el diagnóstico médico precisó un problema respiratorio de tipo bronquial que derivó en su hospitalización en una habitación común del sanatorio.