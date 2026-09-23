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Tras las declaraciones de Burnham, Quirno tomó la palabra ante la Asamblea General de la ONU para responder al planteo británico. El canciller argentino recordó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes, "son parte integrante del territorio nacional argentino" y resaltó que actualmente se encuentran "ilegalmente ocupadas" por el Reino Unido.