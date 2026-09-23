Tras las declaraciones de Burnham, Quirno tomó la palabra ante la Asamblea General de la ONU para responder al planteo británico. El canciller argentino recordó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes, "son parte integrante del territorio nacional argentino" y resaltó que actualmente se encuentran "ilegalmente ocupadas" por el Reino Unido.

En su réplica, Quirno también señaló que la soberanía de las islas constituye una disputa entre Argentina y el Reino Unido reconocida por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Además, recordó que la ocupación británica comenzó en enero de 1833, cuando fuerzas británicas expulsaron a las autoridades y a la población argentina establecidas en el archipiélago.

El canciller sostuvo que la Argentina nunca consintió aquella ocupación y que desde entonces mantuvo protestas diplomáticas. En ese sentido, mencionó la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de la disputa de soberanía y llama a ambos gobiernos a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y duradera como vía para la descolonización del territorio.

Finalmente, Quirno afirmó que el Gobierno argentino mantiene su disposición a retomar conversaciones con Londres. "La Argentina reitera su plena disposición para reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido", expresó el canciller, en línea con el reclamo argentino de que ambos países vuelvan a abordar la disputa de soberanía mediante el diálogo.