Argentina y EEUU firmarán acuerdo por más de u$s6.000 millones

Con la presentación de Javier Milei ante la ONU como telón de fondo, Argentina y EEUU firmarán este miércoles un importante acuerdo por u$s6.000 millones en Nueva York que se destinarán a proyectos para sectores estratégicos, entre ellos el de Argentina LNG, vehículo que une a YPF con la italiana ENI y la compañía XRG, de Emiratos Árabes, en Vaca Muerta. Semanas atrás, el trinomio presentó RIGI más importante hasta el momento por u$s51.000 millones.

Los fondos tendrán por objetivo financiar la exportación de gas y realizar importantes obras de infraestructura en zonas de vital importancia la economía argentina. El anuncio estará a cargo del canciller Pablo Quirno y del subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landua, en representación de los gobiernos de Milei y de Donald Trump.

El acuerdo abarcaría también otros proyectos, además del impulso a la iniciativa de YPF. En el marco de la alianza política estratégica que une al libertario con el republicano, la administración estadounidense pone especial en el abastecimiento de energía ante la escalada del conflicto en Medio Oriente con Irán y el convulsionado frente europeo a raíz de la continuidad de los ataques de Rusia sobre Ucrania, dos hechos que presionan sobre los precios de los hidrocarburos.