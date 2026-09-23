El primer ministro británico, Andy Burnham, defendió este martes la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas durante su discurso ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde aseguró que Londres se mantendrá firme ante cualquier amenaza. Tras sus dichos, el canciller argentino Pablo Quirno pidió la palabra y respondió con un reclamo por la soberanía del archipiélago.
El primer ministro británico aseguró que se "mantendrán firmes" sobre Malvinas
"Esto tiene que ver con defender la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho. Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso cuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas", expresó Burnham durante su exposición.
El mandatario británico inlcluyó estas declaraciones dentro en un mensaje en el que también se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania, las amenazas a la seguridad internacional y la necesidad de fortalecer la capacidad de disuasión del Reino Unido. En ese sentido, aseguró que Londres continuará trabajando para aumentar su poder militar, aunque aclaró que no pretende adoptar la estrategia de Moscú frente a los conflictos internacionales.
"Trabajaremos incesantemente para construir nuestro poder duro, nuestra disuasión, pero no jugaremos el juego de Rusia", afirmó Burnham. Durante su intervención también abordó otros asuntos de la agenda internacional, entre ellos la inteligencia artificial, el conflicto en Medio Oriente y los desafíos económicos que enfrentan distintos sectores de la población.