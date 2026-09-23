Milei defenderá hoy la soberanía en Malvinas

“Es evidente que la estrategia diseñada por el gobierno nacional, en cabeza del presidente Milei, lo que ha hecho es poner cierto movimiento en la situación que ha llevado al Reino Unido a hablar del tema con el presidente (Donald) Trump y durante su exposición en la Asamblea”, comentó ayer Quirno en el lobby del hotel Langham.

Horas antes, el premier británico Andy Burnham había desconocido la soberanía nacional en las Islas del Atlántico Sur, durante su discurso ante la Asamblea de la ONU.

“Esto tiene que ver con defender la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho. Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, inclusocuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas”, dijo Burnham.

Milei compartió ayer con Trump una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, que es una iniciativa regional diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles de la droga que operan en tándem con China e Irán.

Durante su presentación ante los presidentes que integran el Escudo de las Américas, Trump explicitó sus argumentos para ejecutar este novedoso mecanismo multilateral destinado a frenar la ofensiva regional de Beijing.