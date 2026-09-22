El Paseo Ameghino avanza con sus tareas de mejora y acondicionamiento

La Municipalidad de Salta continúa con la puesta en valor del Paseo Ameghino, mediante una intervención integral destinada a mejorar las condiciones del lugar y revalorizar este tradicional espacio público.

La iniciativa busca ofrecer a las familias salteñas un entorno más seguro, accesible y adecuado para el esparcimiento diario.

Entre las tareas contempladas en el proyecto, se destaca la incorporación de nuevos bancos y mesas, sumado a un proceso de restauración del mobiliario urbano ya existente.

Con el objetivo de promover una ciudad inclusiva, también se ejecutan nuevos vados de accesibilidad y se instalan contenedores de residuos para reforzar la limpieza del sector.

En materia de infraestructura y seguridad, la obra incluye un mejoramiento sustancial de la iluminación en todo el trayecto del paseo.

A su vez, se realizan labores de refacción y pintura en la cartelería ubicada en las inmediaciones del entorno.

Finalmente, el plan contempla el acondicionamiento y pintura de las barandas y monolitos existentes. De esta manera, la Municipalidad avanza en la recuperación de este tradicional punto de encuentro, mejorando tanto su imagen como su funcionalidad.