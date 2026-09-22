En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 3300 pacientes este fin de semana

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana largo por el Milagro Salteño.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 18 hasta las 8 del martes 22 de septiembre, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 428 pacientes, de los cuales 65 fueron hospitalizados. Hubo 174 prestaciones de ginecología, 116 atenciones de obstetricia y 58 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 935 pacientes, de los cuales 52 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 107 por patologías respiratorias, 133 por gastroenteritis, 159 traumatismos varios, 13 por convulsiones, 11 por accidente de tránsito, 2 por mordedura de perro, 2 Intoxicados y 2 por quemaduras.

Hubo 44 nacidos vivos: 25 hombres y 19 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana largo, se atendieron por guardia 1103 consultas. De los cuales 887 fueron ambulatorios y 202 hospitalizados.

Hubo 160 personas accidentadas, de las cuales 65 fueron por siniestros de tránsito:

• 52 motociclistas

• 5 ciclistas

• 4 automovilistas

• 4 transeúntes

• 0 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 56 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 48 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 332 pacientes durante el fin de semana largo, 309 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 5 por derivación y 18 por accidente; de los cuales 0 por arma blanca, 6 por accidente de tránsito, 0 por agresión, 7 mordedura de perro y 5 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana largo, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 407 personas y 4 fueron hospitalizados por diagnósticos de neumonía grave, abdomen agudo, asma y epoc. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 103 por infección respiratoria aguda, 33 gastroenteritis. Además se atendieron enfermedades tipo influenza, neumonías, hipertensión arterial, picaduras de alacranes y accidentes potencialmente rábicos.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 69 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana largo, siendo las principales causas: diabetes mellitus, dolor abdominal e infección en el tracto urinario.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana largo, se registró la atención de 33 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 378 atenciones prehospitalarias y recibió 2143 llamadas entre las 7 horas del viernes 18 y las 7 del martes 22 de septiembre.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, más de accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.