Arrancó la Semana del Turismo 2026 en Salta

A los fines de revalorizar la actividad turística como motor económico, social y cultural, el Ministerio de Turismo y Deportes acompaña el calendario oficial de la Semana del Turismo, una iniciativa federal que articula a instituciones de nivel secundario, terciario y universitario, con acciones destinadas a estudiantes, docentes, profesionales, y público en general.

En el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, esta edición destaca a la educación como factor transformador, la innovación tecnológica, la sostenibilidad, y la participación comunitaria, con eje en las tradiciones locales y el acervo cultural salteño.

La ministra Manuela Arancibia señaló que "el ciclo permite compartir experiencias y visibilizar el trabajo cotidiano de quienes integran el sector y de las nuevas generaciones que se preparan para liderarlo, avanzando hacia un modelo sustentable, inclusivo y de calidad".

El programa se desplegará en Salta capital, Cafayate y San Ramón de la Nueva Orán, con instancias presenciales y también con alcance virtual, regional e internacional, y se extenderá hasta noviembre:

- Todo el mes - hasta el 4 de octubre: Colecta solidaria "Kilómetros de Esperanza" de útiles, alimentos, ropa, y juguetes para el colegio El Alfarcito. Organiza: Colegio Secundario N.º 5039 "11 de Septiembre".

- Del 21 al 27 de septiembre: Feria virtual de pósteres "La IA al servicio del turismo" (modalidad asincrónica) e intercambio bilingüe "Tourism challenge: Salta vs. Santiago" (modalidad virtual). Organiza: ISICANA - Instituto de Educación Superior N.º 8235.

- Martes 22: HackaTur UCASAL 2026 - Soluciones tecnológicas con IA aplicadas al turismo (13:30 a 18 h - Aula 9, Escuela de Turismo, Universidad Católica de Salta, Tucumán 956, Salta capital). Organiza: UCASAL.

- Miércoles 23: Clase abierta Identidad Culinaria de México (8:30 a 9:30 h - Aula 9, UCASAL, Tucumán 956, modalidad híbrida), acerca de la Gastronomía como Producto Turístico (15 a 16:30 h - Aula 9, UCASAL, Tucumán 956, modalidad híbrida), y Misa de Acción de Gracias (19:30 h - Catedral Basílica de Salta). Organiza: UCASAL.

- Jueves 24: Taller de Inteligencia Artificial aplicada al turismo (20 h - IES N.º 6009, Rivadavia 80, Cafayate) y Taller de Avistamiento de Aves (21:30 h - Salón de Música, Cafayate). Organiza: Instituto de Educación Superior N.º 6009 - Cafayate.

- Viernes 25: 5° Feria Estudiantil del Día Mundial del Turismo (8 a 13 h - Colegio Jean Piaget N.º 8048, Alberdi 615, Salta capital) y Talleres de Sinergias de Altura y Astroturismo (14 h - Cine Teatro Municipal y 16:30 h - Hangar del Museo de la Vid y el Vino, Cafayate). Organizan: Instituto de Educación Superior N.º 6009 - Cafayate, Colegio Secundario Jean Piaget N.º 8048 y Universidad Nacional de Salta (UNSa).

- Sábado 26: Trekking El Paso (10 a 13 h - Km 24 al 28, RN 68, Cafayate), Expo Cafayate de Productos Turísticos (19 a 22 h - plaza 20 de Febrero, Cafayate) y Festival "Estación Orán - Destino Emprendedor" (18 a 00 h - plaza Eduardo Arias, San Ramón de la Nueva Orán). Organizan: UNSa e Instituto de Educación Superior Dr. Alfredo Loutaif N.º 6023.

- Del 5 al 7 de octubre: Jornadas de Capacitación y Experiencias Turísticas con kermés "El Carnaval de Jujuy", feria sensorial "Salta, un destino para vivir con los cinco sentidos" y escape room de astroturismo "Perdido en la Vía Láctea" (19 a 22 h - Alberdi 783, Salta capital). Organiza: Instituto de Educación Superior Jean Piaget N.º 8048.

- Miércoles 7 de octubre: Jornada Profesional META 2026 - Mejorando el Turismo con Altura (14 a 18 h - Mercado Artesanal, avenida San Martín 2555, Salta capital). Organiza: Instituto de Educación Superior del Profesorado de Salta N.º 6005.

- Martes 3 de noviembre: Foro SostenTur 2026 sobre minería, turismo y desarrollo sostenible (Teatro Municipal, Salta capital). Organiza: Instituto de Educación Superior Profesorado Superior de Lenguas Vivas N.º 6007.

El cronograma completo está disponible en http://calendario.turismosalta.gov.ar.