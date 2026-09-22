Avanzan las obras del nuevo puente de Santa Lucía

La Municipalidad de Salta avanza a buen ritmo con una importante obra de conectividad. Se trata del nuevo puente de Santa Lucía, cuyos trabajos registran un avance superior al 20%. En la actualidad se están llenando las columnas y se trabaja en las vigas que serán la base del nuevo puente.

Desde la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad se recuerda que el puente se conectará con la calle Solís Pizarro del barrio San José y brindará una conexión segura y moderna para quienes transiten por la zona.

«Estamos avanzando muy bien. Se eligió un sistema constructivo moderno, que son vigas postensadas y es uno de los más eficientes que se usan en este momento», dijo Gastón Viola, secretario de Obras Públicas.

Es importante recordar que el nuevo puente tendrá una extensión superior a los 80 metros y demanda un importante trabajo de base y fundación, ya que se construye sobre el río. Esto implicó la realización de estudios de suelo específicos y el desarrollo de una ingeniería adaptada a las características del terreno.

Asimismo, el nuevo puente contará con cuatro carriles —dos por sentido de circulación—, un carril exclusivo para bicicletas, otro para motos y un paso peatonal iluminado, bajo estándares actuales de seguridad vial e infraestructura.