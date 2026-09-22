Un científico argentino de la NASA dará una charla en Salta

El astrofísico Diego Janches, investigador principal del NASA Goddard Space Flight Center, brindará la charla “Detección de pequeños meteoros desde la Patagonia”. Su trabajo está vinculado al estudio de las ciencias atmosféricas y espaciales, con investigaciones sobre fenómenos que ocurren en las capas superiores de la atmósfera.

La presencia del investigador en Salta constituye una oportunidad para conocer de primera mano el desarrollo de investigaciones científicas vinculadas al espacio y acercar a estudiantes, docentes, investigadores y público en general a las experiencias de científicos argentinos que trabajan en instituciones de referencia internacional.

La actividad es organizada por la Coordinación de Ciencia y Tecnología y tiene como objetivo acercar a la comunidad el trabajo científico y tecnológico que se desarrolla en ámbitos de investigación internacional.

La charla se realizará el martes 27 de octubre de 2026, a las 18, en la sede de COPAIPA, ubicada en Zuviría 291, ciudad de Salta. La actividad es gratuita y abierta al público, con cupos limitados.

Quienes deseen participar pueden inscribirse completando el formulario disponible en: https://forms.gle/8pmhxe63dsP5RJZY9

También podrán solicitar su inscripción enviando un correo electrónico a http://[email protected]