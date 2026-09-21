Fechas y horarios de las semifinales de la Copa Sudamericana

El Xeneize enfrentará a Vasco da Gama en busca de la final en Barranquilla. Aún no está definida la sede de la vuelta.
 
DeportesHace 8 horasPrensaPrensa
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Boca se medirá contra Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana, luego de vencer a San Pablo. Este lunes, la Conmebol anunció en sus canales oficiales las fechas y los horarios de los encuentros definitorios de la competencia.

El Xeneize jugará la ida en La Bombonera el martes 13 de octubre a las 21:30 horas, mientras que la vuelta será el 20 de octubre a la misma hora, pero con sede a definir.

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En cuanto a la sede para la vuelta en Río de Janeiro, el estadio del Vasco da Gama no puede ser utilizado por que no cumple con la capacidad establecida por Conmebol. Es por eso, que el Maracaná y el estadio del Botafogo aparecen como opciones.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atravesará esas dos semanas con una seguidilla de partidos importantes y buscará meterse en la final del 21 de noviembre en Colombia.

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