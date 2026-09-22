Operativo de seguridad “más grande de la historia” para la visita del Papa

Quirno señaló que la agenda fue diseñada junto a la Santa Sede y la Iglesia argentina, a partir de las invitaciones que habían formulado el presidente Javier Milei y el Episcopado. Y definió: “Desde el comienzo entendimos que esta debía ser, además de la visita de un Jefe de Estado, ante todo una visita apostólica, una visita del Santo Padre al pueblo argentino con una dimensión pastoral propia que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar y facilitar con pleno respeto por su naturaleza”.

El canciller evitó precisar si habrá feriados, asuetos o días no laborables durante la gira. Y explicó que el Gobierno todavía analiza la medida y su eventual alcance por jurisdicción, con el objetivo de facilitar la participación de los fieles. “Con respecto a feriados, asuetos, días laborables, días no laborables, es algo que continúa en análisis. Justamente hoy tenemos la confirmación oficial de lo que es el calendario y lo que vamos a analizar es, en función de las diferentes localidades donde va a estar visitando el Papa, la conveniencia, y la oportunidad de facilitar que los diferentes fieles, en los diferentes lugares del país, puedan acercarse a esta fiesta de todos los argentinos”, recalcó Quirno.