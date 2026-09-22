Operativo de seguridad “más grande de la historia” para la visita del Papa

El Gobierno nacional y la Santa Sede confirmaron el itinerario de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El pontífice recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas, encuentros con jóvenes, referentes del trabajo, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad. Y viajará por Aerolíneas Argentinas en los tramos internacionales que incluyan al país.
El programa fue presentado en una conferencia de prensa por el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo. También estuvo el vocero presidencial Adrián Ravier.
Por su parte, estuvieron presentes el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; el Arzobispo de Córdoba, Ángel Sixto Rossi; el actual arzobispo de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig; y el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Raúl Pizarro.
Quirno señaló que la agenda fue diseñada junto a la Santa Sede y la Iglesia argentina, a partir de las invitaciones que habían formulado el presidente Javier Milei y el Episcopado. Y definió: “Desde el comienzo entendimos que esta debía ser, además de la visita de un Jefe de Estado, ante todo una visita apostólica, una visita del Santo Padre al pueblo argentino con una dimensión pastoral propia que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar y facilitar con pleno respeto por su naturaleza”.
El canciller evitó precisar si habrá feriados, asuetos o días no laborables durante la gira. Y explicó que el Gobierno todavía analiza la medida y su eventual alcance por jurisdicción, con el objetivo de facilitar la participación de los fieles.
“Con respecto a feriados, asuetos, días laborables, días no laborables, es algo que continúa en análisis. Justamente hoy tenemos la confirmación oficial de lo que es el calendario y lo que vamos a analizar es, en función de las diferentes localidades donde va a estar visitando el Papa, la conveniencia, y la oportunidad de facilitar que los diferentes fieles, en los diferentes lugares del país, puedan acercarse a esta fiesta de todos los argentinos”, recalcó Quirno.