Tensión en FATE por la orden de desalojo

El conflicto pone en riesgo los puestos de trabajo de más de 900 empleados de la fábrica, que permanece en el centro de una disputa laboral que lleva siete meses. Ante la posibilidad de que se concrete el desalojo, el gremio convocó a reforzar la presencia en los alrededores de la planta.

El titular del SUTNA destacó el respaldo de distintas organizaciones al reclamo y anticipó que buscarán sostener la presencia en el lugar. "Tenemos que respaldar todo lo que hagamos rodeando la planta. En el momento que tengamos una situación de amenaza visible tenemos mucho apoyo de organizaciones obreras, la CGT, las dos CTA, la Iglesia, con el intendente del distrito", señaló.