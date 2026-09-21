Trabajadores, familiares y representantes de organizaciones sindicales y sociales se concentran este lunes en la puerta de la planta de FATE en San Fernando, en el primer día hábil después de que la Justicia ordenara el desalojo del predio. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) mantiene el estado de alerta y aguarda una respuesta a la apelación presentada contra la medida.
Tensión en FATE por la orden de desalojo
SociedadHace 11 horasPrensa
Más de 900 trabajadores, junto a familiares y organizaciones sindicales y sociales, permanecen en alerta ante la posibilidad de que se concrete la orden judicial que dispone el desalojo de la planta de neumáticos ubicada en San Fernando.
El conflicto pone en riesgo los puestos de trabajo de más de 900 empleados de la fábrica, que permanece en el centro de una disputa laboral que lleva siete meses. Ante la posibilidad de que se concrete el desalojo, el gremio convocó a reforzar la presencia en los alrededores de la planta.
El titular del SUTNA destacó el respaldo de distintas organizaciones al reclamo y anticipó que buscarán sostener la presencia en el lugar. "Tenemos que respaldar todo lo que hagamos rodeando la planta. En el momento que tengamos una situación de amenaza visible tenemos mucho apoyo de organizaciones obreras, la CGT, las dos CTA, la Iglesia, con el intendente del distrito", señaló.
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