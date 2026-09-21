El vehículo que prepara la Argentina para León XIV

En la previa de la visita de León XIV a la Argentina, y ya con el cronograma de actividades en nuestro país confirmado, uno de los aspectos menos visibles pero más determinantes de la logística papal vuelve a cobrar relevancia: el vehículo oficial de traslado. En este caso, Toyota trabaja sobre una pick up de producción local (Hilux) que será adaptada especialmente, aunque todavía no hay detalles confirmados sobre su configuración final, nivel de blindaje o esquema de seguridad.