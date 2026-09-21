El vehículo que prepara la Argentina para León XIV

En la previa de la visita de León XIV a la Argentina, y ya con el cronograma de actividades en nuestro país confirmado, uno de los aspectos menos visibles pero más determinantes de la logística papal vuelve a cobrar relevancia: el vehículo oficial de traslado. En este caso, Toyota trabaja sobre una pick up de producción local (Hilux) que será adaptada especialmente, aunque todavía no hay detalles confirmados sobre su configuración final, nivel de blindaje o esquema de seguridad.
El Papamóvil no es un desarrollo libre. Responde a protocolos definidos por el Vaticano que cada país anfitrión debe cumplir en coordinación con la Iglesia local y los organismos de seguridad.
Visita del Papa: un estándar global con requisitos muy precisos
Aunque la Santa Sede mantiene bajo reserva muchos de sus protocolos técnicos de motorización y blindaje por motivos estrictos de protección, la Secretaría de Estado del Vaticano y la Conferencia Episcopal local coordinan exigencias muy claras cuando un país anfitrión prepara o adapta un papamóvil para una visita apostólica.
Los requisitos fundamentales obligatorios se dividen en cuatro grandes ejes:
1. Visibilidad máxima (requisito pastoral)
- El Papa debe ser visible en todo momento para la multitud.
- El Papa debe tener visión directa del público durante el recorrido.
- Se exige estructura elevada o “caja papal” sobre el chasis.
- Puede incluir asiento elevado o posición de pie con sujeción.
- Incorporación de pasamanos o barras de agarre internas.
2. Mecánica adaptada a baja velocidad
- Circulación controlada entre 5 y 10 km/h en zonas densas.
- Respuesta estable del motor en marcha lenta prolongada.
- Configuración pensada para recorridos urbanos con detenciones frecuentes.
- Suspensión reforzada para mantener estabilidad del habitáculo.
3. Seguridad estructural y protección
- Configuración abierta o cerrada según el nivel de riesgo.
- Vidrios de protección o deflectores laterales en algunos casos.
- Estructura reforzada del vehículo y adaptación del chasis.
- Espacio específico para escoltas y fuerzas de seguridad.
- Supervisión del esquema de protección por parte del Vaticano y el país anfitrión.
4. Identidad protocolar y normativa
- Matrícula oficial del Vaticano (SCV 1).
- Escudo papal del pontífice vigente en laterales.
- Banderas del Vaticano y del país anfitrión.
- Interior sobrio con terminaciones protocolares.
- Tendencia creciente a incorporar plataformas híbridas o eléctricas.
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