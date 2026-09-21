Renunció Alejandro Vilches, el secretario de Discapacidad

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad este lunes 21 de septiembre. La carta de renuncia fue presentada al ministro de Salud, Mario Lugones, y aclara que el motivo se debe a asuntos personales:



“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento. Motivan mi decisión razones estrictamente personales, agradeciendo mis designaciones y la confianza que usted me depositara”



Su salida se da en medio de los conflictos sobre el Presupuesto 2027 que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso, donde se dieron a conocer severos ajustes (desmembramiento del sistema de prestaciones en salud, terapias, rehabilitación y transporte) que pusieron en descontento no solo a sectores de la oposición, sino incluso a los miembros de su propio bloque. Patricia Bullrich fue una de las principales voces que se alzó.

El Ministerio de Salud todavía continúa evaluando quién será su reemplazo. Quien tome el mando de la Secretaría, será decisivo para determinar la agenda 2027 y mantener continuidad con las medidas del área.