La ANMAT prohibió la venta de una serie de productos para el cuidado de la piel

A través de la Disposición 5970/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo nacional dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de todos los productos y medicamentos para medicina humana identificados con las marcas CAFLAB o CAFLAB Applied Science. La medida se mantendrá hasta que la firma cuente con la correspondiente autorización sanitaria.

La investigación se inició tras la denuncia de un usuario que adquirió a través de Mercado Libre una solución de ácido tricloroacético al 30%. En su envase y sitio web se publicitaban indicaciones terapéuticas como la remoción de verrugas, condilomas acuminados por el virus del papiloma humano , queratosis y procedimientos de peeling. Tras la evaluación realizada por el Departamento de Control de Mercado de la ANMAT en el Sistema Helena , el organismo determinó que debían encuadrarse dentro de la categoría de medicamento.

Consultada la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires , se confirmó que no existía ningún establecimiento farmacéutico habilitado a nombre de Laboratorio CAFLAB Applied Science , ni trámites iniciados en el domicilio declarado en la calle Intendente Celestino Galván 1481, en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría . Por este motivo, la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo formuló una denuncia penal por una presunta infracción contra la salud pública .

Por otra parte, mediante la Disposición 5979/2026 , la autoridad regulatoria prohibió en todo el territorio nacional el uso, la comercialización y la distribución de unidades específicas de productos médicos pertenecientes a Medtronic Latin America Inc. .

Las actuaciones comenzaron tras una presentación realizada por Implantes Quirúrgicos S.A. (empresa importadora de productos médicos) ante el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización. La firma informó que el 29 de julio de 2026 sufrieron el robo de un vehículo estacionado en la calle Colectivo Arcoíris, entre French y Carballo, en la ciudad de Rosario.

La prohibición alcanza a unidades individualizadas por número de lote e identificadores, clasificadas como productos médicos de Riesgo III, utilizados por personas con diabetes:

Reservorio Paradigm 3.0 ml (modelo MMT-332A, lote HG99HYC, identificadores 651822, 651823 y 651835).

Sets de infusión subcutánea MiniMed (modelo MMT-397A, lote 6016812, identificadores 651295, 651296 y 651297).

Sensores Guardian 4 para el monitoreo continuo de glucosa (modelo MMT7040C8, lote HG9A0K3, identificador 634206).

La ANMAT remarcó que la medida se limita exclusivamente a las unidades robadas, cuyo estado de conservación y almacenamiento no se puede garantizar, representando un factor de riesgo sanitario. Asimismo, resolvió notificar a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.