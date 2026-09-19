Se dispara la búsqueda de viajes a Luján y Córdoba para noviembre

La confirmación de la visita oficial del papa León XIV a Argentina disparó la demanda de viajes a Luján y Córdoba para noviembre, movilizando las consultas de pasajes y hospedajes con casi dos meses de anticipación. Este fenómeno no solo impacta en los turistas locales, sino que registra un fuerte interés internacional desde países como Chile, Perú, España, Alemania y Brasil.

El movimiento en las plataformas de turismo abarca desde pasajes en micro hasta reservas en hoteles y departamentos. Aunque la mayoría de los usuarios se encuentra en una fase inicial de planificación antes de la compra definitiva, los volúmenes de tráfico muestran una reactivación anticipada sin precedentes para esa semana.

El análisis de las plataformas de viajes revela grandes incrementos en los puntos claves de la peregrinación. Según registros de Booking, la ciudad de Luján encabezó las métricas con un aumento del 1803% en búsquedas de alojamiento para las fechas del evento, mientras que en la capital cordobesa la suba alcanzó el 398%. Este fenómeno también impactó en localidades aledañas como General Rodríguez, Pilar, Alta Gracia y Villa Carlos Paz.

Por el lado del transporte terrestre, Plataforma 10 informó que las consultas de pasajes en ómnibus hacia Luján crecieron un 470% respecto al año anterior, con un nivel de demanda sostenido desde la confirmación de la visita del Papa.