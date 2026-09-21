La venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina ya tiene fecha
Se viene el adiós de Lionel Messi a la selección argentina. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los precios y las fechas de venta para los tres amistosos que el equipo disputará tras el Mundial 2026, entre los que se destaca el cruce del 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, último partido del capitán con la camiseta albiceleste.
Tras el segundo puesto obtenido en la Copa del Mundo, la Scaloneta volverá a jugar frente a su público en tres presentaciones distintas. El primer amistoso será ante Bolivia, el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los otros dos se disputarán en el Monumental de Núñez: contra Burkina Faso, el 3 de octubre, y frente a Benín, el 6 de ese mes, en el que Messi tendrá su última presentación oficial con el seleccionado nacional.
Para el partido en Córdoba, la entrada general costará 90.000 pesos, mientras que los menores de entre tres y 10 años pagarán 25.000 pesos. Las plateas tendrán valores de 140.000 pesos en el sector Gasparini y de 170.000 pesos para la platea Ardiles.
En los dos encuentros que se jugarán en Buenos Aires, los valores serán más elevados. Los menores de tres a 10 años pagarán 29.000 pesos. Las plateas altas Sívori y Centenario costarán 180.000 pesos, y sus sectores medios llegarán a 320.000 pesos, el mismo valor que las plateas altas San Martín y Belgrano. Las localidades más costosas serán las plateas bajas San Martín y Belgrano, con un valor de 450.000 pesos, y las plateas medias de esos mismos sectores, que alcanzarán los 480.000 pesos. La entrada general se mantiene en 90.000 pesos en los tres partidos, tanto en Córdoba como en las dos citas del Monumental, aunque las diferencias se marcan en las categorías de plateas, donde el techo pasa de 170.000 pesos en el interior del país a 480.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires.
Los tickets para el amistoso ante Bolivia saldrán a la venta este lunes 21 de septiembre a las 14, de manera exclusivamente online a través del sitio de Deportick. Será la primera actuación de la selección argentina después de la final del Mundial 2026.
Para los dos encuentros que se disputarán en el Monumental, contra Burkina Faso y Benín, la venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, también a través de esa plataforma digital. La AFA no habilitó puntos de venta física para ninguno de los tres partidos.
Los precios de los tickets se mantienen en función de los últimos amistosos que la Selección había jugado a modo de despedida de su público antes de disputar el Mundial, ambos en el estadio de Boca Juniors. El 27 de marzo, ante Mauritania, asistieron unos 45.760 espectadores y el equipo ganó 2 a 1. Cuatro días después, frente a Zambia, la convocatoria llegó a 50.000 personas y el triunfo fue por 5 a 0.
En esa ocasión, los tickets también se vendieron a través de Deportick, con valores que iban de 90.000 pesos para las ubicaciones generales hasta 490.000 pesos para las plateas preferenciales. La escala completa incluía la entrada de menores a 25.000 pesos, la platea alta K a 150.000 pesos, las plateas altas H, I, J, F y G a 200.000 pesos, la platea baja L a 350.000 pesos, las plateas medias C, D y M a 330.000 pesos, las plateas medias A y B a 350.000 pesos y la preferencial a 490.000 pesos, con una diferencia mínima respecto del techo máximo de los partidos actuales.
Precios de las entradas para Argentina vs. Bolivia
- Se venderán a partir del 21 de septiembre a las 14, solo por la web.
POPULAR - $90.000
MENOR A POPULAR (de 3 a 10 años) - $ 25.000
PLATEA GASPARINI - $ 140.000
PLATEA ARDILES - $ 170.000
MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).
Precios de las entradas para Argentina vs. Burkina Faso y Benín
- Se venderán a partir del 22 de septiembre a las 18, solo por la web.
POPULAR - $ 90.000
MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) - $ 29.000
Platea Alta Sívori y Centenario - $ 180.000
Platea Media Sívori y Centenario - $ 320.000
Platea ALTA San Martín y Belgrano - $ 320.000
Platea BAJA San Martín y Belgrano - $ 450.000
Platea MEDIA San Martín y Belgrano - $ 480.000
MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).
DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.