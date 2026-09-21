La venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina ya tiene fecha

Para los dos encuentros que se disputarán en el Monumental, contra Burkina Faso y Benín, la venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, también a través de esa plataforma digital. La AFA no habilitó puntos de venta física para ninguno de los tres partidos.

Los precios de los tickets se mantienen en función de los últimos amistosos que la Selección había jugado a modo de despedida de su público antes de disputar el Mundial, ambos en el estadio de Boca Juniors. El 27 de marzo, ante Mauritania, asistieron unos 45.760 espectadores y el equipo ganó 2 a 1. Cuatro días después, frente a Zambia, la convocatoria llegó a 50.000 personas y el triunfo fue por 5 a 0.