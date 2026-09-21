Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro por un partido clásico por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, por lo que consiguió su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, se acercó a las primeras posiciones de la Zona A y se metió en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.