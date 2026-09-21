Con la victoria contra el Ciclón, el Xeneize acumula 14 partidos invicto y se posiciona en el quinto puesto de la Zona A del Clausura con 17 puntos, mientras que alcanzó la segunda posición de la tabla anual con 47 unidades y la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Su próximo partido será contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, que se jugará el 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, los de Boedo se encuentran en la décima posición de la Zona A con 11 puntos y en el puesto 20 de la tabla anual con 33 unidades, por lo que se ubican lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales. Ahora, visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el 3 de octubre desde las 14:45.