La Justicia ordenó el desalojo de FATE

A siete meses del cierre de la planta de neumáticos Fate en San Fernando, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de las instalaciones, que fueron ocupadas por los trabajadores tras anunciarse el cierre de la compañía. En total, 920 personas fueron despedidas.

La determinación judicial llega en un contexto de fuerte lucha por parte de los empleados. El 18 de febrero se conoció la noticia del cese de actividades y a partir de ese momento el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) llevó adelante la ocupación de las instalaciones ubicadas en la localidad de Virreyes.

A comienzo de año, en el marco de una fuerte caída de ventas y el golpe a la industria por las medidas económicas del Gobierno, la compañía, fundada en 1940, daba anuncio al cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. Despidió a la totalidad a sus empleados, liquidó su negocio y clausuró una de sus plantas industriales.