Renunció la mano derecha de Karina Milei

El Poder Ejecutivo formalizó la aceptación de la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General, dependencia clave dentro de la Secretaría General de la Presidencia. La medida quedó ratificada este lunes mediante la publicación del Decreto 1055/2026 en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La norma dispone que la dimisión rige con efecto retroactivo desde el 20 de septiembre. Aunque el texto oficial no explicita los motivos detrás de la partida y se limita a agradecer los servicios prestados, la salida se produce en medio de una profunda reorganización interna dentro de la estructura presidencial.