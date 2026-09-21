El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes las explicaciones al requerimiento de justificación de su patrimonio que le hizo el fiscal federal Gerardo Pollicita y la defensa aseguró que no existe “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, al contestar las 20 inconsistencias que surgieron en la investigación.

En el documento de 78 carillas se sostuvo que su evolución patrimonial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”.