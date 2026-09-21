Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el funcionario asegurara que las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el Presupuesto habían sido tratadas en la Mesa Política del Gobierno. "No vale decir una cosa que no es", sentenció la exministra de Seguridad.
Patricia Bullrich cruzó a Diego Santilli
“Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba”, afirmó Bullrich al ser consultada en LN+ este domingo sobre las declaraciones de Santilli, quien había señalado que la legisladora se retiró antes de la reunión en la que se abordó el tema.
La senadora aseguró además que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "tampoco conocía las modificaciones" y sostuvo que ambos se enteraron posteriormente al leer el proyecto.
“Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, pidió la legisladora.
Aún así, Bullrich aclaró que no pretende abrir un enfrentamiento con el jefe de Gabinete: “No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”.