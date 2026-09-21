Patricia Bullrich cruzó a Diego Santilli

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el funcionario asegurara que las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el Presupuesto habían sido tratadas en la Mesa Política del Gobierno. "No vale decir una cosa que no es", sentenció la exministra de Seguridad.