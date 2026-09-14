Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada

La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.
EspectaculosHace 1 díaPrensaPrensa
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La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.

La artista Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei, donde fue atendida por un cuadro de bronquitis y evolucionó favorablemente.

La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

el Sanatorio Mater Dei había informado previamente que la conductora se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía.

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