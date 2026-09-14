La artista Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei, donde fue atendida por un cuadro de bronquitis y evolucionó favorablemente.
Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada
La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.
La conductora, de 99 años, había ingresado al centro de salud el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.
Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.
el Sanatorio Mater Dei había informado previamente que la conductora se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía.