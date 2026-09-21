Javier Milei parte a Estados Unidos para participar de la Asamblea de la ONU

Milei brindará su discurso el miércoles a las 12 ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), frente a varios referentes de varios países. Se trata de una reunión anual para abordar los asuntos más apremiantes del panorama internacional, desde la paz y la seguridad hasta el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

En tanto, la agenda de actividades del Presidente en Estados Unidos también incluye su participación en un foro libertario de seguridad organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto al International Republcan Institute (IRI).

Por lo pronto, la última alocución del mandatario ante la ONU ocurrió en septiembre de 2025, cuando consideró que "los estados contemporáneos han entrado en una dinámica muy compleja de revertir, en la que los incentivos tanto de la población como de los políticos apuntan a privilegiar el repartir la riqueza de hoy por sobre generar la riqueza de mañana". "A veces se podrá sentir lento y verse frenado momentáneamente porque el progreso nunca es lineal", subrayó.