Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV

Otra de las sorpresas fue la presentación del reconocido Bauleti, quien se subirá al ring para enfrentar a Balanza, tiktoker y creador de contenido futbolístico. En esa misma línea, también participará Renzo Pantich, integrante de AZZ, que peleará contra Joaco López.

Entre los combates anunciados, uno de los que genera mayor expectativa es el del cantante El Polaco contra Brian Sarmiento, exfutbolista y exparticipante de Gran Hermano, reality del que salió hace pocas semanas.

La segunda pelea femenina confirmada fue la de Pri Mora contra Albere, una de las grandes sorpresas de la presentación. Además, se anunció el primer combate internacional: Milica frente a la creadora de contenido Arigeli. La argentina, que ya participó en Párense de Manos, representará al país en una especie de “revancha” de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Finalmente, la última pelea presentada, que podría convertirse en el evento principal de la noche, será la del chileno Shelao contra el español Andoni. El combate internacional podría cerrar la cuarta edición de Párense de Manos en la cancha de Platense y tendrá como protagonistas a dos creadores de contenido que ya cuentan con experiencia en La Velada del Año. Además, ambos acordaron pelear sin casco.

Sin embargo, cuando el equipo de Paren la Mano se disponía a cerrar el evento junto a Momo, Mauro Stendel —Maurito, un creador de contenido— dejó en suspenso la posibilidad de una décima pelea como el rival del streamer.