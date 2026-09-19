4 de cada 10 trabajadores buscan un complemento para sus ingresos

Una encuesta nacional realizada sobre 1.500 casos en septiembre de 2026 reveló que casi cuatro de cada diez trabajadores deben recurrir a changas, plataformas de aplicaciones o a un segundo empleo para complementar sus ingresos, al tiempo que el endeudamiento alcanza a casi de la mitad de la población empleada.

El estudio es realizado por la consultora Sentimientos Públicos, que muestra una foto de un mercado laboral atravesado por el pluriempleo, una relación ambivalente con bancos, efectivo y finanzas digitales, y una realidad dónde convive la flexibilidad laboral y la búsqueda de mayor protección en el trabajo.

“El problema de los deudores se produce en un contexto en el cual la experiencia argentina contemporánea tiene relaciones ambivalentes con el dinero, los ahorros, las aplicaciones tecnológicas para manejarlos y el antiguo sistema de protección social”, indica el relevamiento.

La estructura del mercado laboral indica que el 53,6% de la población activa cuenta con un solo empleo, el 38,6% combina distintas ocupaciones o changas, y el 7,9% se encuentra desempleado. Así, entre la población efectivamente ocupada, tanto formal como informal, cuatro de cada diez trabajadores recurren a changas, plataformas de aplicaciones o a una segunda ocupación para complementar sus ingresos.

Sentimientos Públicos puntualizó en que “algo cruje. Nuevas costumbres se superponen con viejas expectativas en un país que aún desconfía de su sistema financiero pero se lanza sin temor a la aventura de las finanzas digitales y los tokens en un afán de proteger su capacidad adquisitiva frente a la incertidumbre”.