Reino Unido defendió la explotación de recursos en Malvinas

Según expuso Kumaran, para Reino Unido, "las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación". "Nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo", remarcó.

"Esta no es la primera vez que un gobierno argentino profiere amenazas económicas contra los isleños, sin embargo, la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando" recordó la Subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar.

Sobre el final, remarcó que Reino Unido "se alinea plenamente con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar los mecanismos internacionales contra particulares por hacer negocios con las Islas Malvinas es ilegítimo".

"Existen enormes oportunidades para las empresas en las Islas Malvinas, y trabajaremos incansablemente con el Gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos", concluyó.