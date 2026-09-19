Scaloni rompió el silencio sobre su futuro en la Selección Argentina

Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente después del Mundial 2026 y se refirió a uno de los interrogantes que rodean a la Selección Argentina: su continuidad como entrenador.

El técnico evitó confirmar qué ocurrirá con su futuro, aunque tampoco cerró la puerta a seguir al frente de la Albiceleste. En una entrevista con el canal asiático MiGu, destacó que el objetivo será mantener la identidad construida durante los últimos años, independientemente de quién esté al frente del equipo.

“Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”, sostuvo Scaloni al ser consultado por la posibilidad de repetir el nivel competitivo alcanzado en los últimos años.

El entrenador reconoció que será difícil sostener lo conseguido y destacó el vínculo generado entre el equipo y los hinchas.

“Después de ahora se abre un paréntesis. No digo repetir los títulos, sino a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta Selección, da miedo, en el buen sentido”, explicó.