River Plate presentó un nuevo avance en las obras en el estadio Monumental

En el marco de las obras del techado y la ampliación del estadio Monumental (tendrá un aforo de 101 mil espectadores), River Plate presentó un nuevo avance en la fachada, donde instaló un sistema de iluminación LED sobre el sector correspondiente a la tribuna Sívori. La obra incluyó más de 1.000 metros de tiras de luces de alta eficiencia para iluminar una bandera de 157 metros con los colores de la institución.
La modificación forma parte de una serie de trabajos que el club lleva adelante en el estadio desde 2020 y que en los últimos años atravesó un proceso de reformas estructurales y de puesta a punto de distintos sectores. Esos trabajos iniciaron bajo la gestión de Jorge Brito, con la introducción de un césped híbrido, un sistema de drenaje renovado y climatización del campo de juego. El club también creó las actuales tribunas bajas y palcos, elevando entonces la capacidad a 85.018 personas y posicionando al Monumental como el estadio con mayor aforo de Sudamérica en ese momento.
La novedad quedó expuesta antes de los próximos compromisos de River como local y de la vuelta de la selección argentina a Núñez. La nueva instalación se concentra sobre la bandera ubicada en la parte exterior de la tribuna Sívori. El montaje utiliza tecnología LED de bajo consumo y contempla un tratamiento específico para que el rojo mantenga intensidad aun en las horas de mayor luminosidad.
La bandera iluminada tiene una extensión de 157 metros y se suma a los elementos visuales que River incorporó en el perímetro del Monumental. La obra modifica la imagen nocturna del estadio y también busca garantizar visibilidad durante la jornada.
Para esta renovación se utilizaron semillas importadas. El proceso encontró dificultades por las lluvias, las bajas temperaturas y el calendario de recitales que tuvo el estadio. Ante esas condiciones, River apeló a equipos de iluminación artificial sobre zonas puntuales del césped para estimular la fotosíntesis y acompañar el sistema de calefacción.