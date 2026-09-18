River Plate presentó un nuevo avance en las obras en el estadio Monumental

La modificación forma parte de una serie de trabajos que el club lleva adelante en el estadio desde 2020 y que en los últimos años atravesó un proceso de reformas estructurales y de puesta a punto de distintos sectores. Esos trabajos iniciaron bajo la gestión de Jorge Brito, con la introducción de un césped híbrido, un sistema de drenaje renovado y climatización del campo de juego. El club también creó las actuales tribunas bajas y palcos, elevando entonces la capacidad a 85.018 personas y posicionando al Monumental como el estadio con mayor aforo de Sudamérica en ese momento.

La novedad quedó expuesta antes de los próximos compromisos de River como local y de la vuelta de la selección argentina a Núñez. La nueva instalación se concentra sobre la bandera ubicada en la parte exterior de la tribuna Sívori. El montaje utiliza tecnología LED de bajo consumo y contempla un tratamiento específico para que el rojo mantenga intensidad aun en las horas de mayor luminosidad.