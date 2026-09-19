Alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda en distintos sectores de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por viento Zonda para los valles de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.
 
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta con vigencia desde las 12 horas hasta las 18, para sectores de la puna de Cafayate y de San Carlos, los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden alcanzar y superar los 70 km/h en los niveles más altos.

El SMN señala que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

La alerta tiene una vigencia hasta las 18 horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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