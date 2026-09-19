La Municipalidad continúa limpiando y despejando canales

La Municipalidad de Salta continúa con los trabajos de saneamiento y limpieza de diferentes canales, con el objetivo de mantener en condiciones los espacios y garantizar mayor seguridad a los vecinos.

En esta oportunidad, las tareas se realizaron en el canal pluvial de Vicente López y Constitución, donde además de la limpieza, se desalojó a personas que habitaban el lugar y se retiraron dos perros que ya fueron atendidos por la Subsecretaría de Bienestar Animal.

Durante las tareas, que se realizaron en conjunto con la Policía, se retiraron colchones, restos de madera y residuos, entre otros materiales.

Se busca evitar la obstrucción de canales, la generación de microbasurales, focos infecciosos, inseguridad y riesgo de incendios. «Buscamos que los vecinos de la zona se sientan seguros. Además, se mantienen en buen estado los canales que son importantes. Queremos resguardar la seguridad y el orden», explicó Joaquín Arriagada, subsecretario de Espacios Públicos.

Por otro lado, Matías Peretti, subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis, comentó que había dos perros en el lugar, pero que solo se pudo atender a uno, ya que el otro se fue con las personas, antes de la llegada del equipo municipal. El perro atendido ya estaba castrado y fue desparasitado.

Mientras que algunos vecinos de la zona agradecieron este operativo, como Genoveva y Carla, que destacaron el accionar municipal, ya que desde ahora se encontrarán más seguros en dicho sector.

Desde la Municipalidad remarcaron que estos operativos se seguirán realizando para garantizar la seguridad, la limpieza y el saneamiento de los diferentes canales.