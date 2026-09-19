Las licencias de conducir ahora duran hasta 8 años

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, amplió los plazos de vigencia de las licencias de conducir particulares, con el objetivo de reducir la cantidad de renovaciones y facilitar los trámites para los vecinos.

Con la nueva disposición, las licencias tendrán una vigencia de 8 años para personas de hasta 65 años (antes eran 5), de 5 años entre los 65 y 70 años (antes 3) y de 3 años para mayores de 70 (antes 1). La resolución fue firmada por el intendente Emiliano Durand.

La medida permite que quienes obtengan o renueven su licencia deban realizar el trámite con menor frecuencia. En la práctica, esto implica menos burocracia, menos trámites y menos tiempo destinado a renovaciones y colas, haciendo más sencillo el proceso para los vecinos.

Además, se implementa la Licencia Nacional de Conducir Digital y se avanza en un esquema de renovación menos burocrático, para facilitar el acceso y agilizar la gestión.

Cabe aclarar que la modificación alcanza únicamente a las licencias particulares. Las licencias profesionales mantienen el esquema de vigencia actual.