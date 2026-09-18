El Gobierno aumentó las prestaciones por discapacidad

La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso un aumento de 1,7% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para septiembre de 2026.

De acuerdo con lo dispuesto por la resolución 3487/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, se mantendrá, además, el componente específico para la zona patagónica. De esta manera, los beneficiarios que residan en esas provincias seguirán recibiendo el adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

La actualización de septiembre toma como base los aranceles establecidos por la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dictada el 21 de agosto. Esa norma había definido una suba de 2,10% para agosto, calculada a partir de la variación del IPC de julio.

Nuevos valores a partir de septiembre

La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, detalló los montos que regirán durante el mes. La medida establece tres categorías de valores —A, B y C— para diferentes prestaciones y una categoría única para servicios específicos.

Entre los importes más elevados figura la internación para rehabilitación, cuyo valor pasa de $5.882.161,86 a $5.982.158,61. También se actualizarán los montos correspondientes a hogares permanentes, residencias, centros educativos terapéuticos, formación laboral, estimulación temprana y transporte.

En la categoría A, el valor de un Centro de Día con jornada doble se elevará a $1.120.292,68. Para la jornada simple, el monto subirá de $586.028,44 a $595.990,93.

Los Centros Educativos Terapéuticos de jornada doble de esa categoría pasarán a percibir $1.258.436,01, frente a los $1.237.400,21 vigentes hasta agosto. En el caso de la jornada simple, el arancel ascenderá a $687.261,23.

La formación laboral y el aprestamiento laboral de jornada doble tendrán un valor de $1.099.562,74 en la categoría A. Para las jornadas simples de ambas modalidades, el monto será de $597.925,91.

También se modifican los aranceles de escolaridad. Aquellos que sean beneficiarios por escolaridad primaria de jornada doble en la categoría A percibirán $1.180.117,30, mientras que los de jornada simple, $596.846,71. Para la escolaridad preprimaria, los nuevos valores son $1.121.214 para jornada doble y $596.846,71 para jornada simple.

En la categoría B, un Centro de Día de jornada doble tendrá un arancel de $940.993,17 y uno de jornada simple llegará a $501.483,70. El Centro Educativo Terapéutico de jornada doble se pagará en $1.056.551,78 y el de jornada simple en $576.828,99.

La escolaridad primaria de doble jornada dentro de esa categoría pasará de $974.737,69 a $991.308,23. En tanto, la prestación de jornada simple tendrá un valor de $501.483,70.

Para la categoría C, los importes son menores. Un Centro de Día de jornada doble pasa a $716.517,21, mientras que la jornada simple tendrá un valor de $382.159,19. El Centro Educativo Terapéutico de doble jornada se actualiza a $805.995,13 y el de jornada simple queda en $440.463,31.

La formación laboral y el aprestamiento laboral de jornada doble en esta categoría se ubican en $704.371,12. Para las jornadas simples, el valor será de $382.419,37. La escolaridad primaria de jornada doble tendrá un arancel de $754.850,25.

Los servicios de hogar presentan algunos de los valores mensuales más altos del nomenclador. En la categoría A, un hogar permanente pasará de $2.072.014,18 a $2.107.238,43.

Dentro de esa misma categoría, el hogar permanente con Centro de Día alcanzará $3.276.799,92 y el hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico llegará a $3.421.018,65. El hogar con Centro Educativo Terapéutico de lunes a viernes, por su parte, tendrá un arancel de $2.945.406,21.

En la categoría B, el hogar permanente se fija en $1.769.518,10 y el hogar de lunes a viernes en $1.371.300,23. Los valores para hogares permanentes con Centro de Día y con Centro Educativo Terapéutico ascienden a $2.751.894,88 y $2.872.535,53, respectivamente.

Para la categoría C, el hogar permanente pasa a $1.407.283,83. El servicio de lunes a viernes tendrá un monto de $1.092.280,66, mientras que las modalidades de hogar permanente con Centro de Día y con Centro Educativo Terapéutico quedan en $2.155.312,53 y $2.248.725,48.

Las residencias también quedarán alcanzadas por el aumento. En la categoría A, la residencia permanente sube a $1.372.457,95 y la residencia de lunes a viernes a $1.119.015,60. En las categorías B y C, las residencias permanentes se establecen en $1.152.652,09 y $1.065.625,20, respectivamente.

La categoría única contempla prestaciones que no se presentan bajo los grupos A, B y C. Allí, la estimulación temprana pasará de $415.173,74 a $422.231,69. La prestación de apoyo se actualiza a $20.900 y el módulo Maestro de Apoyo queda en $497.881,75.

El valor individual de Maestro de Apoyo se elevará a $16.341,47. A su vez, el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar, identificado como SAIE, pasará a $770.043,58.

En rehabilitación, el módulo integral intensivo tendrá un arancel de $183.890,72 y el módulo integral simple llegará a $110.611,95. La rehabilitación en hospital de día de jornada simple se fijará en $661.240,08, mientras que la modalidad de jornada doble asciende a $1.069.375,53.

El anexo también establece que el valor del transporte por kilómetro aumentará de $900,01 a $915,31. El módulo de alimentación, en tanto, pasa de $4.931,79 a $5.015,63.

Fuente: Infobae