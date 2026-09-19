La tasa de morosidad de las familias que sacaron créditos en el sistema bancario volvió a subir en julio y llegó al 12,9%, registrando un nuevo máximo. Según el último Informe de Bancos del Banco Central (BCRA), publicado este jueves, aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto de junio y más que duplicó el nivel de julio del año pasado, cuando fue del 5,6%.
La morosidad de las familias volvió a subir en julio y ya llega a casi el 13%
Los datos oficiales marcan que "en julio el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel sistémico, levemente por encima del registro de junio". Al distinguir por tipo de deudor, la morosidad de las familias se ubicó en el 12,9%, mientras que en el caso de las empresas llegó al 3,6%.
"Este desempeño mensual, tanto a nivel agregado como en el segmento de familias, estuvo explicado por una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular", explicó el informe.
En cuanto al tipo de crédito que tomaron las familias, el segmento hipotecario fue el único que no registró un aumento en la morosidad respecto de junio, ya que se mantuvo en el 1,6%. Sin embargo, la tasa subió en el caso de los préstamos personales (16,7%, +0,3 p.p.), las tarjetas de crédito (12,8%, +0,2 p.p.) y los créditos con garantía prendaria (8,1%, +0,2 p.p.).
En total, el nivel de irregularidad en los créditos al sector privado fue del 7,7% en julio, un marcado aumento cuando se lo compara con el 3,2% que marcaba en el mismo mes de 2025. Sin embargo, el BCRA remarcó que "los indicadores de solvencia del sistema financiero continuaron ubicándose en niveles elevados".