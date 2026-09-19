La morosidad de las familias volvió a subir en julio y ya llega a casi el 13%

"Este desempeño mensual, tanto a nivel agregado como en el segmento de familias, estuvo explicado por una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular", explicó el informe.

En cuanto al tipo de crédito que tomaron las familias, el segmento hipotecario fue el único que no registró un aumento en la morosidad respecto de junio, ya que se mantuvo en el 1,6%. Sin embargo, la tasa subió en el caso de los préstamos personales (16,7%, +0,3 p.p.), las tarjetas de crédito (12,8%, +0,2 p.p.) y los créditos con garantía prendaria (8,1%, +0,2 p.p.).