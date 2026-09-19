Salud Pública coordinó el traslado aéreo de nueve pacientes de alta complejidad

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, mediante el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y en coordinación con la Dirección General de Aviación Civil, llevó a cabo seis operativos de evacuación aérea sanitaria que permitieron la derivación oportuna y segura de nueve pacientes con patologías de diversa gravedad entre el 11 y el 18 de septiembre.

Los operativos involucraron traslados tanto a centros de mayor complejidad dentro del territorio provincial como hacia instituciones sanitarias de referencia en Córdoba, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada intervención se ejecutó con equipamiento de soporte vital avanzado y la supervisión continua de equipos médicos especializados en aeroevacuación.

Detalle de las intervenciones

Derivación a Tucumán: Se trasladó a un paciente pediátrico de 6 años diagnosticado con aneurisma cerebral, con el fin de recibir tratamiento neuroquirúrgico específico.

Traslado a Córdoba: Se coordinó la derivación de un paciente de 23 años que presentaba un cuadro de hepatitis aguda fulminante para su abordaje en un centro de tercer nivel.

Operativo en el norte provincial (Tartagal – Orán – Salta): En un mismo circuito de vuelo se asistió y trasladó a un lactante de 4 meses con síndrome de dificultad respiratoria (SDR) grave bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM), y a una paciente de 21 años con diagnóstico de síndrome de HELLP.

Derivaciones a Buenos Aires: En una primera misión se realizó el traslado de un paciente de 29 años con traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave asistido con ventilación mecánica. En un segundo vuelo hacia la Capital Federal se derivó a un paciente de 3 años con sospecha diagnóstica de cardiopatía congénita con destino al Hospital de Pediatría Garrahan; a un adolescente de 14 años con cardiopatía congénita; y a un adulto de 44 años para seguimiento e intervención por trasplante cardíaco. Traslado desde el departamento Orán: Se efectuó la aeroevacuación de una paciente de 24 años con rotura prematura de membranas (RPM) para garantizar la contención obstétrica y neonatal correspondiente en la capital salteña. Estas acciones forman parte del esquema permanente de respuesta ante situaciones críticas que sostiene la Provincia, orientado a garantizar el acceso equitativo e inmediato a prestaciones médicas de máxima complejidad cuando la urgencia clínica del paciente así lo requiere.